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У Зеленського розповіли про свіжі деталі зі США, Китаю та Білорусі у нових ракетах РФ

17:28 17.07.2026 Пт
2 хв
В "Орєшніку" та "Іскандер-М" знайшли іноземні компоненти, датовані 2025 роком
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Росія запускає ракету "Калібр" (росЗМІ)

Попри міжнародні санкції, Росія не припиняє виготовляти нові ракети для ударів по Україні, використовуючи для цього іноземну та білоруську електроніку свіжого виробництва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів журналістам.

Останні дослідження уламків касетного "Іскандера-М" та "Орєшніка", якими Росія вдарила 24 травня поблизу Білої Церкви, підтвердили наявність нових комплектуючих.

"До прикладу, у касетному "Іскандері-М" ми виявили компоненти виробництва США, Тайваню, Швейцарії, Японії, Китаю та Білорусі. Причому частина цієї електроніки була виготовлена у 2024-2025 рр", - зазначив Власюк.

Він наголосив, що це доводить, що сучасні технології, хоч і під санкціями, продовжують надходити до російського військово-промислового комплексу.

Роль Білорусі у створенні "Орєшніка"

Водночас Москва активно нарощує випуск зброї, спираючись на власну та білоруську компонентну базу. У дослідженій ракеті "Орєшнік" абсолютно всі ідентифіковані деталі були вироблені виключно російськими та білоруськими заводами.

"Особливо показовою є роль білоруських виробників, насамперед "Інтеграла" та заводу "Транзистор", продукція яких регулярно зустрічається в сучасних російських ракетах", - повідомив уповноважений президента.

Понад половина знайдених в "Орєшніку" деталей виготовлена у 2023-2024 роках, а деякі компоненти датовані 2025 роком.

У касетному "Іскандері-М" також зафіксовано значну кількість компонентів 2024-2025 рр, зокрема білоруського виробництва.

"Це свідчить, що йдеться не про використання старих запасів, а про триваюче виробництво ракет із застосуванням нової електронної компонентної бази", - підкреслив Власюк.

Нагадаємо, раніше вже виникало питання щодо того, чи є в "Орєшнику" іноземні компоненти. Власюк допускав, що у ракеті, якою РФ вдарила 24 травня, на відміну від інших, можуть бути відсутні іноземні деталі.

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