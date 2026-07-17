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У Зеленского рассказали о свежих деталях из США, Китая и Беларуси в новых ракетах РФ

17:28 17.07.2026 Пт
2 мин
В "Орешнике" и "Искандер-М" нашли иностранные компоненты, датированные 2025 годом
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Россия запускает ракету "Калибр" (росСМИ)

Несмотря на международные санкции, Россия не перестает производить новые ракеты для ударов по Украине, используя для этого иностранную и белорусскую электронику свежего производства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал журналистам.

Последние исследования обломков кассетного "Искандера-М" и "Орешника", которыми Россия ударила 24 мая вблизи Белой Церкви, подтвердили наличие новых комплектующих.

"К примеру, в кассетном "Искандере-М" мы нашли компоненты производства США, Тайваня, Швейцарии, Японии, Китая и Беларуси. Причем часть этой электроники была изготовлена в 2024-2025 гг", - отметил Власюк.

Он подчеркнул, что это доказывает, что современные технологии, хоть и под санкциями, продолжают поступать в российский военно-промышленный комплекс.

Роль Беларуси в создании "Орешника"

В то же время, Москва активно наращивает выпуск оружия, опираясь на собственную и белорусскую компонентную базу. В исследованной ракете "Орешник" все идентифицированные детали были произведены исключительно российскими и белорусскими заводами.

"Особенно показательна роль белорусских производителей, прежде всего "Интеграла" и завода "Транзистор", продукция которых регулярно встречается в современных российских ракетах", - сообщил уполномоченный президента.

Более половины найденных в "Орешнике" деталей изготовлено в 2023-2024 годах, а некоторые компоненты датированы 2025 годом.

В кассетном "Искандере-М" также зафиксировано значительное количество компонентов 2024-2025 гг, в том числе белорусского производства.

"Это свидетельствует, что речь идет не об использовании старых запасов, а о продолжающемся производстве ракет с применением новой электронной компонентной базы", - подчеркнул Власюк.

Напомним, ранее уже возникал вопрос о том, есть ли в "Орешнике" иностранные компоненты. Власюк допускал, что в ракете, которой РФ ударила 24 мая, в отличие от других, могут отсутствовать иностранные детали.

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