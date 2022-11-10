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У Зеленського розповіли, у якому разі Україна може погодитися на переговори з РФ

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна може розглянути можливість мирних переговорів з Росією на своїх попередніх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Corriere della Sera.

Коментуючи відмову України від переговорів із нинішнім політичним режимом Росії, Подоляк зазначив, що українська сторона розгляне переговорний процес із людиною, "яка погодиться їх вести на наших попередніх умовах".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів із РФ.

Крім того, в українській розвідці повідомляли, що Росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб примусити Україну до переговорів.

Також учора в Москві заявили, що готові вести переговори з Україною з урахуванням реалій, що складаються на даний момент.

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