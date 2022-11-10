У Зеленского рассказали, в каком случае Украина может согласиться на переговоры с РФ

Украина может рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией на своих предварительных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Corriere della Sera .

Комментируя отказ Украины от переговоров с нынешним политическим режимом России, Подоляк отметил, что украинская сторона рассмотрит переговорный процесс с человеком, "который согласится их вести на наших предварительных условиях".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с РФ.

Кроме того, в украинской разведке сообщали, что Россия давит на международное сообщество, чтобы принудить Украину к переговорам.

Также вчера в Москве заявили, что готовы вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на данный момент.

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