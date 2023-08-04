У Зеленського розповіли, чого чекають від саміту миру у Саудівській Аравії

На саміті у Саудівській Аравії, присвяченому питанню миру в Україні, закладуться основи нової глобальної політичної архітектури. У ній не буде місця для агресивної Росії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він припускає, що агресивній політиці Росії, яка останні десятиліття провокує конфлікти у світі, більше не повинна існувати.

"У цій архітектурі вже буде відсутня "агресивна суб’єктивність РФ", яка й провокувала ключові нестабільності протягом останніх 15-20 років, а також можливе повернення до стабільних правил, що матимуть вигляд модернізованого "міжнародного права"", - зазначив Подоляк.

Саміт у Саудівській Аравії

Відомо, що завтра у Саудівській Аравії пройде зустріч, присвячена питанням миру в Україні. У саміті візьму участь представники понад 30 країн, зокрема США, ЄС, Канади, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту і Мексики.

За інформацією ЗМІ, Китай також може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

В Офісі президента раніше пояснювали, що головною метою зустрічі стане "формула миру" України.

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