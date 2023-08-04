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У Зеленского рассказали, чего ждут от саммита мира в Саудовской Аравии

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Киев, Пятница 04 августа 2023 11:50
У Зеленского рассказали, чего ждут от саммита мира в Саудовской Аравии Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На саммите в Саудовской Аравии, посвященном вопросу мира в Украине, заложатся основы новой глобальной политической архитектуры. В нем не будет места для агрессивной России.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он предполагает, что агрессивная политика России, которая в последние десятилетия провоцирует конфликты в мире, больше не должна существовать.

"В этой архитектуре уже будет отсутствовать "агрессивная субъективность РФ", которая и провоцировала ключевые нестабильности в течение последних 15-20 лет, а также возможно возвращение к стабильным правилам, которые будут выглядеть как модернизированное "международное право"", - отметил Подоляк.

Саммит в Саудовской Аравии

Известно, что завтра в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. В саммите примут участие представители более 30 стран, в том числе США, ЕС, Канады, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики.

По информации СМИ, Китай может присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии.

В Офисе президента ранее объясняли, что главной целью встречи станет "формула мира" Украины.

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