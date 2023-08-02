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Єрмак назвав ціль України на зустрічі в Саудівській Аравії

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Україна, Середа 02 серпня 2023 13:05
Єрмак назвав ціль України на зустрічі в Саудівській Аравії Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна продовжує готувати другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії. Вона буде присвячена ключовим принципам миру на основі Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Наша мета у Саудівській Аравії - виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру", - написав він.

За його словами, Україні потрібно відновлення світового порядку, міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України.

Він повідомив, що після зустрічі в Копенгагені, яка відбулася в червні, збільшили кількість учасників ініціативи в Саудівській Аравії - серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Підготовка зустрічі

Як зазначив Єрмак, стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні.

  • Перший - це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули миру.
  • Другий - українська ініціатива із зустрічами радників з національної безпеки та політичними радниками з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану.
  • Третій - установчий Глобальний саміт миру з лідерами держав, на якому відбудеться імплементація Формули.

Українська формула миру

Раніше президент Володимир Зеленський ініціював "Формулу миру", щоби зупинити війну. Вона включає 10 пунктів, пов'язаних з забезпеченням безпеки в Україні у зв'язку з військовими діями. А саме:

  1. радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
  2. продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
  3. енергетична безпека;
  4. звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  5. виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  6. виведення російських військ та припинення бойових дій;
  7. справедливість;
  8. екоцид, потреба негайного захисту природи;
  9. недопущення ескалації;
  10. фіксація закінчення війни.

Зустріч у Саудівській Аравії

Видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів повідомило, що в Саудівській Аравії відбудеться зустріч щодо миру в Україні, на яку не запрошували Росію. За даними WSJ, проведення форуму заплановано на 5 і 6 серпня.

Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Саудівська Аравія дійсно прийме зустріч щодо формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

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Офіс президента Саудовская Аравия
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