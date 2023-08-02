Єрмак назвав ціль України на зустрічі в Саудівській Аравії
Україна продовжує готувати другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії. Вона буде присвячена ключовим принципам миру на основі Формули миру президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Наша мета у Саудівській Аравії - виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру", - написав він.
За його словами, Україні потрібно відновлення світового порядку, міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України.
Він повідомив, що після зустрічі в Копенгагені, яка відбулася в червні, збільшили кількість учасників ініціативи в Саудівській Аравії - серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.
Підготовка зустрічі
Як зазначив Єрмак, стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні.
- Перший - це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули миру.
- Другий - українська ініціатива із зустрічами радників з національної безпеки та політичними радниками з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану.
- Третій - установчий Глобальний саміт миру з лідерами держав, на якому відбудеться імплементація Формули.
Українська формула миру
Раніше президент Володимир Зеленський ініціював "Формулу миру", щоби зупинити війну. Вона включає 10 пунктів, пов'язаних з забезпеченням безпеки в Україні у зв'язку з військовими діями. А саме:
- радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
- продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ та припинення бойових дій;
- справедливість;
- екоцид, потреба негайного захисту природи;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
Зустріч у Саудівській Аравії
Видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів повідомило, що в Саудівській Аравії відбудеться зустріч щодо миру в Україні, на яку не запрошували Росію. За даними WSJ, проведення форуму заплановано на 5 і 6 серпня.
Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Саудівська Аравія дійсно прийме зустріч щодо формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.