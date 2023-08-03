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Китай змінює риторику щодо війни і приєднається до переговорів у Саудівській Аравії, - WSJ

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Пекін, Четвер 03 серпня 2023 15:42
Китай змінює риторику щодо війни і приєднається до переговорів у Саудівській Аравії, - WSJ Фото: Китай змінює риторику щодо війни в України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай, ймовірно, змінює риторику щодо війни в України. Китайська делегація може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Китай все більше зіштовхується з ризиками, викликаними війною в Україні. Хоча Пекін все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку Росії. Останній подразник Китаю - це вихід РФ з "зернової угоди", адже Пекін був один з найбільших покупців українського зерна.

Крім того, повстання ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина порушило нові питання у Китаї щодо влади російського диктатора Володимира Путіна, якого китайський лідер Сі Цзіньпін називав "найкращим другом".

Також видання припускає, що війна в Україні негативно позначається на економіці Китаю та його глобальних цілях у Європі.

За даними WSJ, Китай змінює риторику і, ймовірно, погоджується на розгляд української "формули миру" для врегулювання війни. Очікується, що Пекін відправить свою делегацію на зустріч щодо миру в Україні, яка пройде у Саудівській Аравії. Ймовірно, туди поїде спецпредставник Лі Хуей.

При цьому автори наголошують, що поки Китай не зробив жодного практичного кроку на зустріч Україні і досі продовжує критикувати Захід. Так, наприклад, минулого місця Сі Цзіньпін зустрівся з главою верхньої палати російського парламенту Валентиною Матвієнко, а через декілька днів знову зневажливо відгукнувся про посланника президента США з питань клімату Джона Керрі.

Що відомо про зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройде зустріч, присвячена питанням миру в Україні. На саміт було запрошено до 30 країн, зокрема, тих, що розвиваються, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет і Мексику.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що у Саудівській Аравії Україна разом з іншими державами хоче сформувати єдине бачення "формули миру" та обговорити можливості для майбутнього Глобального саміту миру.

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