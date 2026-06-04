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У Зеленського розповіли, чи отримала Україна відповідь на лист Трампу

22:55 04.06.2026 Чт
2 хв
У листі глави держави йшлося про критичний дефіцит засобів ППО
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Сполучені Штати відповіли на лист президента Україна Володимира Зеленського його американському колезі Дональду Трампу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам заявив радник українського президента Дмитро Литвин.

"Так. Вона (відповідь, - ред.) технічна і в роботі. Деталі не розкриваємо", - розповів він.

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Варто зауважити, що Зеленський наступного дня після відправлення листа розповів журналістам, що напередодні особисто зустрівся з конгресменами та сенаторами, які приїхали до України.

За словами президента, вони підтримали пропозиції, адресовані Конгресу та Білому дому.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа та Конгресу із терміновим листом через критичний дефіцит систем протиповітряної оборони на тлі посилення російських обстрілів.

У зверненні глава держави наголосив, що нестача засобів ППО створює серйозну загрозу для цивільного населення, оскільки Україна не має достатньо можливостей для перехоплення балістичних ракет.

Також Зеленський у листі повідомив, що в ніч на 24 травня Росія застосувала дві балістичні ракети "Орєшнік". За його словами, одна ракета влучила у Київську область, тоді як інша впала на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Згодом президент пояснив причини такого звернення, підкресливши, що ситуація потребує невідкладних рішень. Він зазначив, що часу на зволікання немає, особливо напередодні зимового періоду.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаППОДональд Трамп