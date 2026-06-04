У Зеленского рассказали, получила ли Украина ответ на письмо Трампу

Соединенные Штаты ответили на письмо президента Украины Владимира Зеленского его американскому коллеге Дональду Трампу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам заявил советник украинского президента Дмитрий Литвин.
"Да. Он (ответ, - ред.) технический и в работе. Детали не раскрываем", - рассказал он.
Стоит заметить, что Зеленский на следующий день после отправки письма рассказал журналистам, что накануне лично встретился с конгрессменами и сенаторами, которые приехали в Украину.
По словам президента, они поддержали предложения, адресованные Конгрессу и Белому дому.
Напомним, 27 мая Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу и Конгрессу со срочным письмом из-за критического дефицита систем противовоздушной обороны на фоне усиления российских обстрелов.
В обращении глава государства подчеркнул, что нехватка средств ПВО создает серьезную угрозу для гражданского населения, поскольку Украина не имеет достаточно возможностей для перехвата баллистических ракет.
Также Зеленский в письме сообщил, что в ночь на 24 мая Россия применила две баллистические ракеты "Орешник". По его словам, одна ракета попала в Киевскую область, тогда как другая упала на временно оккупированной части Донецкой области.
Впоследствии президент объяснил причины такого обращения, подчеркнув, что ситуация требует безотлагательных решений. Он отметил, что времени на промедление нет, особенно накануне зимнего периода.