У Зеленского рассказали, когда может заработать новая Рада

Новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября. Об этом рассказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

В частности, по его словам многие кадровые назначения в министерствах, ведомствах и на госпредприятиях начнутся после того, как начнет работать парламент нового созыва.

"Заработает (Верховная рада, - ред.) в какой-то из дней в период с 24 августа по 6 сентября", - отметил Герус.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на внеочередных выборах в Раду. По результатам выборов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа", за которую проголосовали 43.16% избирателей. Второе место у партии "Оппозиционная платформа За життя" с 13.05% голосов.

Третье место у партии "Батькивщина", за которую проголосовали 8.18% избирателей. Отметим, что за партию "Европейская солидарность" проголосовали 8.10% людей, а за "Голос" - 5.82%.

Ранее РБК-Украина писало, что партия "Слуга народа" сохраняет шансы получить монобольшинство в парламенте нового созыва. Партия может претендовать на 121 мандат. Кроме того, кандидаты от "Слуги народа" одержали победу в большинстве мажоритарных округов.