"Слуга народа" сохраняет шансы на монобольшинство в Раде

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

"Слуга народа" пока претендует на около 240 мандатов

По предварительным результатам выборов в Раду партия "Слуга народа" сохраняет шансы получить монобольшинство в парламенте нового созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы Центральной избирательной комиссии.

В частности, по состоянию на 09:50 ЦИК обработал более 48% протоколов в многомандатном избирательном округе, партия "Слуга народа" набирает более 42% голосов и, по предварительным оценкам, может претендовать на 121 мандат.

Кроме того, уже обработано более 46% протоколов в мажоритарных округах. По предварительным данным, кандидаты от "Слуги народа" лидируют или борются за победу во всех областях, кроме Донецкой. На данный момент кандидаты этой партии лидируют на большинстве округов Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей, а также на всех округах Киева.

Таким образом, если официальные результаты ЦИК зафиксируют этот результат, "Слуга народа" сможет получить до 120 мандатов по мажоритарным округам. В таком случае впервые в истории Украины одна партия сможет самостоятельно сформировать большинство в Верховной раде.

В то же время, согласно предварительным результатам выборов в Верховную раду, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обошла "Слугу народа" на зарубежных участках. По результатам обработки 100%, лидирует "Европейская солидарность" с поддержкой 29,55% избирателей. На втором месте "Слуга народа" - 28,13%, на третьем месте "Голос" - 19,67%.

По результатам обработки 46% протоколов в многомандатном округе, продолжает лидировать партия "Слуга народа" с результатом 42,35%. Далее идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12,80%, "Европейская солидарность" - 8,70%, "Батькивщина" - 8,05% и "Голос" - 6,43%.