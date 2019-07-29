У Зеленського розповіли, коли може запрацювати нова Рада

Нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня. Про це розповів представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Геруса, новий український парламент "запрацює в якийсь із днів" у період з 24 серпня по 6 вересня.

На питання про те, чи буде коаліція, представник Зеленського сказав: "Коаліція вже є, монобільшість".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів на позачергових виборах в Раду. За результатами виборів, найбільше голосів отримала партія "Слуга народу", за яку проголосували 43.16% виборців. Друге місце у партії "Опозиційна платформа За життя" з 13.05% голосів.

Третє місце у партії "Батьківщина", за яку проголосували 8.18% виборців. Зазначимо, що за партію "Європейська солідарність" проголосували 8.10% людей, а за "Голос" - 5.82%.

Раніше РБК-Україна писало, що партія "Слуга народу" зберігає шанси отримати монобольшість в парламенті нового скликання. Партія може претендувати на 121 мандат. Крім того, кандидати від "Слуги народу" здобули перемогу в більшості мажоритарних округів.