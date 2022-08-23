У Зеленского призвали к превентивным санкциям за "референдумы"

"Мне кажется, важно понимать, и мы сейчас тоже разговариваем с нашими партнерами в контексте намерений российской стороны организовать эти так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях. И мы тоже считаем, что должны быть предупредительные сигналы, упреждающая позиция, санкции, конкретные последствия для врага, если это произойдет", - сказал он.

В подтверждение своих слов он привел пример, когда перед войной именно Украина предупреждала мир об энергетическом шантаже и об использовании газа как политического оружия.

"Мы требовали закрытия "Северного потока", и если бы были совершены предупредительные ограничительные меры, в том числе санкции, по крайней мере, был шанс избежать той трагедии, которая случилась", - заверил заместитель руководителя ОП.

Сибига добавил, что Украина уже передала свое видение европейским партнерам и надеется, что получится не допустить проведения псевдореферендумов.