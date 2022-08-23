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У Зеленского призвали к превентивным санкциям за "референдумы"

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Милан Лелич

Санкции против России за проведение псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины нужно вводить уже сегодня. В таком случае, подобного сценария удастся избежать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Мне кажется, важно понимать, и мы сейчас тоже разговариваем с нашими партнерами в контексте намерений российской стороны организовать эти так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях. И мы тоже считаем, что должны быть предупредительные сигналы, упреждающая позиция, санкции, конкретные последствия для врага, если это произойдет", - сказал он.

В подтверждение своих слов он привел пример, когда перед войной именно Украина предупреждала мир об энергетическом шантаже и об использовании газа как политического оружия.

"Мы требовали закрытия "Северного потока", и если бы были совершены предупредительные ограничительные меры, в том числе санкции, по крайней мере, был шанс избежать той трагедии, которая случилась", - заверил заместитель руководителя ОП.

Сибига добавил, что Украина уже передала свое видение европейским партнерам и надеется, что получится не допустить проведения псевдореферендумов.

Как сообщалось, Институт изучения войны (ISW) сообщает, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.

Напомним, в Кремле торопятся с организацией так называемых "референдумов" на захваченных территориях Украины до 15 сентября.

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