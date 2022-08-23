У Зеленського закликали до превентивних санкцій за "референдуми"

"Мені здається, важливо розуміти, і ми зараз теж розмовляємо з нашими партнерами в контексті намірів російської сторони організувати ці так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях. І ми теж вважаємо, що мають бути попереджувальні сигнали, попереджувальна позиція, санкції, конкретні наслідки для ворога, якщо це станеться", - сказав він.

На підтвердження своїх слів він навів приклад, коли перед війною саме Україна попереджала світ про енергетичний шантаж і про використання газу як політичної зброї.

"Ми вимагали закриття "Північного потоку", і якби були здійснені запобіжні обмежувальні заходи, у тому числі санкції, принаймні був шанс уникнути тієї трагедії, яка сталася", - запевнив заступник керівника ОП.

Сибіга додав, що Україна вже передала своє бачення з цього приводу європейським партнерам і сподівається, що вдасться не допустити проведення псевдореферендумів.