"Единая Россия" развернула кампанию по "референдумам" на оккупированных территориях, - ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Как отмечает ISW, он не может по достоинству оценить, какая из сторон несет ответственность за уничтожение украинских военнопленных в оккупированной Еленовке, однако институт предполагает, что имеющиеся доказательства "подтверждают утверждение Украины больше, чем россиян".

"На данный момент ISW не может уверенно оценить характер события или ответственность за него. Мы обновим нашу оценку, когда будет доступна дополнительная информация", - отмечают эксперты института.

Ключевые выводы аналитиков института:

Украина и Россия обвиняют друг друга в нападении в оккупированной Еленовке Донецкой области. Доказательства, вероятно, больше подтверждают заявление Украины, чем россиян, но ISW пока не может независимо оценить характер атаки или ответственность за нее.

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Члены партии "Единая Россия" президента России Владимира Путина отправились на оккупированные украинские территории, чтобы продвигать организацию под названием "Мы вместе с Россией", которая, вероятно, представляет "низовой" призыв к аннексии Россией оккупированной Украины и подготовке фальсификации "референдумов" по аннексии.

В разведке института говорится, что член "Единой России" Олег Мельниченко 29 июля открыл "гуманитарный офис" "Мы вместе с Россией" в Токмаке Запорожской области.

Также отмечается, что возможность украинского контрнаступления на оккупированный Херсон может препятствовать попыткам россиян подготовиться к референдумам по аннексии и заставить херсонцев зарегистрироваться по российским паспортам.