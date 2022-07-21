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У Путина спешат провести "референдумы" в Украине до 15 сентября, - Bloomberg

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Москва, Четверг 21 июля 2022 16:25
У Путина спешат провести "референдумы" в Украине до 15 сентября, - Bloomberg Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина торопятся с организацией так называемых "референдумов" на захваченных территориях Украины до 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, знакомых со стратегией администрации Путина, идет подготовка к организации "референдумов" в тех районах, которые на сегодня уже захвачены Россией и которые она планирует захватить в ближайшие недели. Основная цель - провести голосование до 15 сентября.

Проектом руководит первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Он регулярно посещает оккупированные территории, чтобы контролировать подготовку к "референдумам".

При этом Bloomberg отмечает, что публично Кремль отрицает намерение провести голосование в оккупированных регионах. А подготовку объясняет решением "освобожденных территорий".

По словам основательницы консалтингового проекта R.Politik Татьяны Становой, территории Украины изначально были основной целью Путина. Она полагает, что президент России продолжит добиваться капитуляции Украины и без этого "никогда не объявит о победе".

Bloomberg пишет, что планы Кремля могут свидетельствовать об интенсификации боевых действий в течение лета. Если Россия аннексирует все территории, которые захватила на сегодня, то будет контролировать примерно 20% Украины.

В то же время в докладе американского аналитического центра Института изучения войны говорится, что Путин может поднять ставки, заявив, что захваченные украинские территории защищены ядерным щитом России.

"Подобные действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся", - говорится в докладе.

Напомним, ранее начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что россияне ускорили подготовку к "референдуму", поскольку опасаются контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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