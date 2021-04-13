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У Зеленського розповіли, що буде з суддями ОАСК після його ліквідації

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 14:35
У Зеленського розповіли, що буде з суддями ОАСК після його ліквідації Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після ліквідації ОАСК (Окружного адміністративного суду Києва) його суддям запропонують перейти до нового суду. У разі відмови їх можуть звільнити.

Про це журналістам заявив представник президента у Конституційному суді України Федір Веніславський, його заяву транслював канал "Україна 24".

За його словами, суддям ОАСК запропонують перейти в новий окружний суд, юрисдикція якого поширюватиметься на Київ і Київську область.

"Якщо судді, які працюють в Окружному адміністративному суді Києва ,не дадуть згоду на переведення в інший суд, - це підстава для їх звільнення", - зазначив Веніславський.

Він додав, що якщо не буде вистачати суддів у новому суді, то будуть оголошені конкурсні процедури.

Відзначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський подав законопроект про ліквідацію ОАСК. Він пояснив свою ініціативу тим, що цей суд загруз в корупційних скандалах і втратив довіру.

Нагадаємо, останній гучний скандал з ОАСК стався минулого тижня, коли на спробі дати хабар судді затримали адвоката Юрія Зонтова - брата скандального голови ОАСК Павла Вовка.

Крім того, йдуть суди стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади. При цьому фігурантів справи не можуть примусово доставити на засідання через суддівську недоторканність.

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