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У Зеленского рассказали, может ли Байден посетить Украину до конца года

Фото: Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден посетит Украину, если у него совпадет рабочий график с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в интервью ТСН.

Он отметил, что Байден всегда желанный гость в Украине.

"Соответствующее приглашение от президента Зеленского остается открытым. Очевидно, что если совпадут рабочие графики президентов США и Украины, такой визит состоится. Да, мы с вами понимаем, что есть и нюансы безопасности", - сказал он.

При этом он добавил, что почти каждый день Киев посещают мировые лидеры.

По словам Жовквы, у Зеленского и Байдена есть много тем для обсуждения.

Напомним, президент США объявил пакет помощи Украине от 50 стран.

Также Байден анонсировал поставки систем ПВО и дополнительных HIMARS из США.

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Джозеф БайденИгорь ЖовкваОфис президента