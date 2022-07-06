RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського розповіли, чи може Байден відвідати Україну до кінця року

Фото: Ігор Жовква, заступник голови Офісу президента (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден відвідає Україну, якщо у нього співпаде робочий графік з главою української держави Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що Байден завжди бажаний гість в Україні.

"Відповідне запрошення від президента Зеленського залишається відкритим. Очевидно, що якщо співпадуть робочі графіки президентів США і України, такий візит відбудеться. Так, ми з вами розуміємо, що є і нюанси безпеки", - сказав він.

При цьому він додав, що майже кожен день Київ відвідують світові лідери.

За словами Жовкви, у Зеленського і Байдена є багато тим для обговорення.

Нагадаємо, президент США оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн.

Також Байден анонсував поставки систем ППО і додаткових HIMARS з США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденІгор ЖовкваОфіс президента