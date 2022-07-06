У Зеленського розповіли, чи може Байден відвідати Україну до кінця року

Він зазначив, що Байден завжди бажаний гість в Україні.

"Відповідне запрошення від президента Зеленського залишається відкритим. Очевидно, що якщо співпадуть робочі графіки президентів США і України, такий візит відбудеться. Так, ми з вами розуміємо, що є і нюанси безпеки", - сказав він.

При цьому він додав, що майже кожен день Київ відвідують світові лідери.

За словами Жовкви, у Зеленського і Байдена є багато тим для обговорення.