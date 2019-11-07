У Зеленского рассчитывают на зеркальные шаги ОРДО в Петровском

Украинская сторона рассчитывает на зеркальные шаги представителей оккупированного Донбасса при разведении сил в Петровском 8 ноября. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в ходе визита с зарубежными послами на Донбасс, передает пресс-служба президента.

В частности, Ермак с делегацией зарубежных послов посетил линию разграничение в районе Петровского и заявил, что Украина соблюдает соглашения по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны.

"Надеемся, что разведение пройдет спокойно, и мы получим столь необходимый всем мир", - заявил он.

Также, по его словам, украинские министры отчитаются перед послами о своих планах относительно того, какое внимание будет уделено этой территории. Кроме того, миссия побывала в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, где уже прошло разведения сил.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил анонсировали разведение сил в Петровском на 8 ноября.

До этого ОБСЕ призвало обеспечить условия для разведения сил в этом районе.