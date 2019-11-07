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В штабе ООС анонсировали разведение сил в Петровском

Новости » Политика     07.11.2019 - 09:59
В штабе ООС анонсировали разведение сил в Петровском
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Завтра состоится пресс-тур на участке разведения силй

В штабе операции Объединенных сил анонсировали разведение сил и средств в Петровском на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, 8 ноября состоится пресс-тур на участок разведения сил №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области для освещения начала практического этапа разведения.

Отметим, что разведение сил произойдет при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток.

В штабе ООС анонсировали разведение сил в Петровском

Ранее глава государства Владимир Зеленский анонсировал разведение в Петровском на 4 ноября, однако впоследствии украинская сторона пересмотрела сроки из-за обстрелов.

Как писало РБК-Укрина, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил в Петровском завершает выполнение условий для саммита лидеров стран "нормандской четверки", после чего должна активизироваться подготовка к саммиту.

В Кремле назвали преждевременной привязку нормандского саммита к 2019 году. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия якобы хотела бы как можно скорее провести эту встречу, но "говорить о сроках пока рано".

Ранее сообщалось, что 6 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и ранили четырех украинских военных.

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