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ОБСЕ призвало обеспечить условия для разведения сил в Петровском

Новости » Политика     04.11.2019 - 13:31
ОБСЕ призвало обеспечить условия для разведения сил в Петровском
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Также ОБСЕ приветствует завершение отвода сил и средств в Золотом

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал стороны сделать все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к возобновлению процесса разведения сил в районе Петровского (Донецкой области). Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

Также в заявлении говорится, что Сайдик приветствует завершение отвода сил и средств в Золотом и начало работ по разминированию.

"Oпираясь на положительный опыт на участках Станицы Луганской и Золотого, призываю стороны сделать все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к возобновлению процесса разведения сил и средств и на участке разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.

По словам Сайдика, выполнение обязательств, предусмотренных Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, послужит укреплению доверия между сторонами и мирному решению конфликта на востоке Украины.

Напомним, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском начнется 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что сроки переносятся из-за зафиксированных обстрелов.

РБК-Украина сообщало ранее, что по словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, разведение сил в Петровском завершит выполнение условий для проведения саммита "нормандской четверки".

Разведение в Петровском завершает выполнение условий для нормандского саммита, - МИД
Новости Украины ЗолотоеМартин сайдикРазведение сил
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