В штабе ООС подтвердили готовность к разведению сил в Петровском 8 ноября

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Начало разведения планируется в 12:00

В штабе готовы начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в пятницу, 8 ноября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник пресс-центра ООС Андрей Агеев.

По словам Агеева, в случае отсутствия провокаций со стороны российско-оккупационных сил разведение сил в районе Петровского начнется завтра, 8 ноября, в 12 часов.

"Завтра, 8 ноября, в 12:00 украинская сторона готовится к началу практической фазы разведения войск в районе участка разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Сейчас украинской стороной представлены все необходимые документы для подтверждения намерений через МИД на ОБСЕ. Все процедуры сохранены. Украинская сторона готовится по плану при исключительном условии соблюдения тишины в течение 7 дней", - заявил Агеев.

По его словам, за последние 6 суток в районе участка разведения не было обстрелов.

"Мы готовы завтра начать. Время до завтрашних 12-ти часов дня. Если обстрелов не будет - все произойдет по плану. Надеемся, что так же все пройдет по плану с той стороны", - добавил он.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что 8 ноября на участке разведения сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское состоится пресс-тур для освещения начала практического этапа разведения сил и средств на участке №3.