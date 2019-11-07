У Зеленського розраховують на дзеркальні кроки ОРДО в Петрівському

Українська сторона розраховує на дзеркальні кроки представників окупованого Донбасу при розведенні сил в Петрівському 8 листопада. Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак в ході візиту з іноземними послами на Донбас, передає прес-служба президента.

Зокрема, Єрмак з делегацією іноземних послів відвідав лінію розмежування в районі Петрівського і заявив, що Україна дотримується угоди з розведення військ і чекає дзеркальних кроків від іншої сторони.

"Сподіваємося, що розведення пройде спокійно, і ми отримаємо такий необхідний всім мир", - заявив він.

Також, за його словами, українські міністри відзвітують перед послами про свої плани щодо того, яку увагу буде приділено цій території. Крім того, місія побувала в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області, де вже пройшло розведення сил.

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил анонсували розведення сил в Петровському на 8 листопада.

До цього ОБСЄ закликала забезпечити умови для розведення сил в цьому районі.