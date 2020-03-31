ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского рассчитывают на обмен пленными в ближайшие недели

Новости » Политика     31.03.2020 - 16:01
У Зеленского рассчитывают на обмен пленными в ближайшие недели
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Речь идет об обмене с "республиками Донбасса"

Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" может начаться в ближайшие недели. Об этом на брифинге заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, процессы подготовки обмена продолжаются, однако они осложнены ситуацией с пандемией.

"Сегодня финализируются списки, они обновляются. Были некоторые сложности, ведь не были допущены представители Красного Креста … Но мы получили подтверждение о немедленном отправления туда представителей Красного Креста. Я очень надеюсь, что, может, через неделю, через 10 дней, может, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены", - заявил Ермак.

Напомним, ранее представители отдельных районов Донецкой области предложили Украине провести обмен пленными по формуле "10 на 8".

В середине марта Ермак заявлял, что освобождение украинцев может произойти в течение двух месяцев.

Ермак объяснил, почему участвовал в заседании ТКГ 11 марта
Новости Украины Донбассобмен пленнымиАндрей Ермак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь