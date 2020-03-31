У Зеленского рассчитывают на обмен пленными в ближайшие недели

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Речь идет об обмене с "республиками Донбасса"

Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" может начаться в ближайшие недели. Об этом на брифинге заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, процессы подготовки обмена продолжаются, однако они осложнены ситуацией с пандемией.

"Сегодня финализируются списки, они обновляются. Были некоторые сложности, ведь не были допущены представители Красного Креста … Но мы получили подтверждение о немедленном отправления туда представителей Красного Креста. Я очень надеюсь, что, может, через неделю, через 10 дней, может, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены", - заявил Ермак.

Напомним, ранее представители отдельных районов Донецкой области предложили Украине провести обмен пленными по формуле "10 на 8".

В середине марта Ермак заявлял, что освобождение украинцев может произойти в течение двух месяцев.