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У Зеленського розраховують на обмін полоненими найближчими тижнями

Новини » Політика     31.03.2020 - 16:01
У Зеленського розраховують на обмін полоненими найближчими тижнями
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Мова йде про обмін з "республіками Донбасу"

Обмін полоненими з так званими "республіками Донбасу" може початися найближчими тижнями. Про це на брифінгу заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, процеси підготовки обміну тривають, проте вони ускладнені ситуацією з пандемією.

"Сьогодні фіналізуються списки, вони оновлюються. Були деякі складності, адже не були допущені представники Червоного Хреста ... Але ми отримали підтвердження про негайне відправлення туди представників Червоного Хреста. Я дуже сподіваюся, що, може, за тиждень, за 10 днів, може, через за тижні ми вже почнемо проводити ці обміни", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше представники окремих районів Донецької області запропонували Україні провести обмін полоненими за формулою "10 на 8".

В середині березня Єрмак заявляв, що звільнення українців може відбутися протягом двох місяців.

Єрмак пояснив, чому брав участь у засіданні ТКГ 11 березня
Новини України Донбасобмін полоненимиАндрій Єрмак
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