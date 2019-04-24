Команда Зеленского прокомментировала ситуацию с российскими паспортами в ОРДЛО

Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных Украине территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Об этом заявили в пресс-службе команды Зеленского в Facebook.

В пресс-службе заявили, что эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинной роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну.

"Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях. Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ", - заявили в Зеленского.

В частности, в команде рассказали, что одним из приоритетов Владимира Зеленского будет решение "насущных жизненных проблем переселенцев" и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль нарушает международное гуманитарное право своими действиями на Донбассе. Он призывает Запад усилить санкции против РФ.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР".

РБК-Украина писало, депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер прокомментировал выборы президента Украины и заявил, что кандидат, который набрал больше голосов, Владимир Зеленский бросил вызов постсоветским структурам и особенно президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на посту президента Украины он будет продолжать нормандский формат и минское направление, а также пообещал перезагрузку минского процесса. В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что видит шанс на улучшение отношений между РФ и Украиной при ее новом руководстве.