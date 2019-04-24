Команда Зеленського прокоментували ситуацію з російськими паспортами в ОРДЛО

Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта. Про це заявили у прес-службі команди Зеленського у Facebook.

У прес-службі заявили, що ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії, як держави-агресора, яка веде проти України війну.

"Незважаючи на це, Україна буде робити все від неї залежне, аби захистити, надати належну допомогу та забезпечити права своїх громадян, які вимушені перебувати на окупованих територіях. Україна також розраховує на підтримку міжнародної спільноти у питанні захисту інтересів, прав та свобод українських громадян на тимчасово окупованих територіях, та розраховує на посилення дипломатичного і санкційного тиску на РФ", - заявили у Зеленського.

Зокрема, у команді розповіли, що одним з пріоритетів Володимира Зеленського буде розв'язання "нагальних життєвих проблем переселенців" та розширення можливостей для підтримки зв’язків з громадянами України на окупованих територіях.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль порушує міжнародне гуманітарне право своїми діями на Донбасі. Він закликає Захід посилити санкції проти РФ.

Раніше повідомлялось, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів "ЛНР" та "ДНР".

РБК-Україна писало, депутат Європарламенту від Німеччини з фракції Європейської народної партії Міхаел Галер прокоментував вибори президента України та заявив, що кандидат, який набрав найбільше голосів, Володимир Зеленський кинув виклик пострадянським структурам і особливо президенту РФ Володимиру Путіну.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що на посту президента України він буде продовжувати нормандський формат і мінський напрямок, а також пообіцяв перезавантаження мінського процесу. У свою чергу, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв зазначив, що бачить шанс на поліпшення відносин між РФ і Україною при її новому керівництві.