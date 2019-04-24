ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Климкин: решение РФ о выдаче паспортов жителям "ЛДНР" - этап оккупации Донбасса

Новости » Политика    24.04.2019 - 16:35
Климкин: решение РФ о выдаче паспортов жителям "ЛДНР" - этап оккупации Донбасса
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

МИД Украины считает, что решение РФ вмешательством во внутренние дела Украины и проявлении акта агрессии

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" вмешательством во внутренние дела Украины. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, решение президента РФ Владимира Путина является новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - написал министр.

Климкин призвал украинцев на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал Климкин.

В свою очередь постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Путин таким образом "повышает ставки и усложняет условия игры".

"Новые санкции, заявление Медведчука о разочаровании Зеленским, осторожный комментарий Пескова о будущем украинско-российских отношений. Путин подписал указ об упрощенном российском гражданстве жителям ОРДЛО - повышают ставки и усложняют условия игры. Видно, Москва не ожидает, что Украина планирует сдаваться", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, в России упростили​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых  "Донецкой и Луганской народных республик". 

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.

В МИД Украины прокомментировали намерение Nord Stream 2 судиться с Евросоюзом В МИД заявили, что Россия изменила "тон разговора" об украинских моряках
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины МИД УкраиныПавел Климкин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь