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У Зеленского прогнозируют вспышку коронавируса в Святогорске через неделю

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 16:21
У Зеленского прогнозируют вспышку коронавируса в Святогорске через неделю
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ситуация на Пасху выходила из-под контроля в Святогорске

Из-за нарушения карантина на Пасху через неделю может быть вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске Донецкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

Мендель отметила, что ситуация на Пасху выходила из-под контроля в Святогорске, где в церкви, не соблюдая правил защиты - без масок и дистанцирования - собралось около 300 человек.

"К сожалению, теперь мы должны быть готовыми уже через неделю ожидать вспышки коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушения происходили и в других регионах", - написала она.

Напомним, больше всего нарушений зафиксировали в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

Ранее сообщалось, что полиция открыла дело по факту нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, куда на богослужение пришли 300 человек.

В Министерстве внутренних дел предупреждали, если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса.

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