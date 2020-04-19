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Больше всего нарушений карантина на Пасху зафиксировано в Донецкой области

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 15:41
Больше всего нарушений карантина на Пасху зафиксировано в Донецкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще в трех областях полицейские составили административные протоколы

Больше всего нарушений карантина на Пасху зафиксировано в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Впрочем, сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.

По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях, участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Только в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

Напомним, полиция Донецкой области открыла уголовное дело по факту нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, на богослужение в которую пришли 300 человек.

Также полицейские зафиксировали масштабные нарушения условий карантина во время пасхального богослужения в Почаевской лавре.

Ранее в МВД предупреждали, если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса.

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