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У Зеленського прогнозують спалах коронавірусу у Святогірську через тиждень

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 16:21
У Зеленського прогнозують спалах коронавірусу у Святогірську через тиждень
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Ситуація на Великдень виходила з-під контролю у Святогірську

Через порушення карантину на Великдень через тиждень може бути спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську Донецької області. Про це повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook.

Мендель зазначила, що ситуація на Великдень виходила з-під контролю у Святогірську, де в церкві, не дотримуючись правил захисту - без масок і дистанціювання - зібралося близько 300 людей.

"На жаль, тепер ми маємо бути готовими вже через тиждень очікувати спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах", - написала вона.

Нагадаємо, найбільше порушень зафіксували у Донецькій області, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи.

Раніше повідомлялось, що поліція відкрила справу за фактом порушення карантину у Святогірській Свято-Успенській лаврі, куди на богослужіння прийшли 300 осіб.

В Міністерстві внутрішніх справ попереджали, якщо в храми на Великдень піде хоча б десята частина вірян, буде спалах коронавірусу.

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