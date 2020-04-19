ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Донецкой области полиция открыла дело из-за собрания более 300 человек в церкви

Новости » Общество     19.04.2020 - 15:14
В Донецкой области полиция открыла дело из-за собрания более 300 человек в церкви
Фото с богослужения в Святогорской Свято-Успенской лавре (скриншот из видео)

Верующие пришли на богослужение, не имея при себе средств защиты и пренебрегая правилами карантина

Полиция Донецкой области открыла уголовное дело по факту нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, на богослужение в которую пришли 300 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Отметим, верующие пришли на богослужение, не имея при этом средств защиты и пренебрегая правилами карантина.

"В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция ​​и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Еще по трем случаям сейчас идет тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в этой церкви прихожане игнорировали правила социальной дистанции, многие были без перчаток и защитных масок. Священники также не выполняли правил карантина и вели богослужение как обычно.

Ранее в МВД предупреждали, если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса. По данным силовиков, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 миллиона украинцев.

Также РБК-Украина писало, что в храмы на Пасхальную ночь пришли 130 тыс. человек.

В аннексированный Крым доставили благодатный огонь Полиция зафиксировала масштабные нарушения карантина в Почаевской лавре
Новости Украины Пасхакарантин
News
On Top