Если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса, - МВД

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция также будет привлекать спецназ в случае скопления людей на Пасху

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, если в этом году на Пасху в храмы пойдет хотя бы десятая часть верующих, есть риск вспышки коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным силовиков, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 миллиона украинцев. Если в этом году в церкви придет по крайней мере 10%, то в Украине может быть масштабная вспышка коронавируса.

"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям", - заявил Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция будет привлекать спецназ в случае скопления людей на Пасху. При этом к охране общественного порядка на Пасху привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.

Кроме этого, в Киеве правоохранители заступят на службу рядом со 179 храмами с вечера накануне Пасхи.

РБК-Украина писало, что в Житомире ввели запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных массовых мероприятиях во время пасхальных праздников.