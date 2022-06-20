У Зеленского призвали дать жесткий ответ на кровожадную риторику РФ

Советника руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призывает международное сообщество дать жесткий ответ на угрозы России Литве из-за запрета транзита ряда товаров в Калининград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter .

Подоляк отмечает, что угрозы России относительно силовой расправы над Литвой еще раз доказывают, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной.

"Подобная кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию со стороны международного сообщества. Москва понимает только язык силы и должна знать цену каждого следующего шага", - пишет советник руководителя ОП.