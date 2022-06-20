Ответ Литве за Калининград? Россия начала учения на Балтийском флоте
Балтийский флот России начал учения с боевыми стрельбами в Калининградской области. В них примут участия около 1 тысячи военных и свыше 100 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
"В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".
Стоит отметить, что российеские военные учения стартовали на фоне обострения отношений с Литвой, которая с 18 июня запретила транзит ряда российских товаров в Калининград.
В понедельник, 20 июня, в МИД России прокомментировали ограничения Литвы. Там открыто пригрозили Вильнусу, заявив, что "Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", если транзит в Калининград через Литву в ближайшее время не будет восстановлен.
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