Ответ Литве за Калининград? Россия начала учения на Балтийском флоте

Балтийский флот России начал учения с боевыми стрельбами в Калининградской области. В них примут участия около 1 тысячи военных и свыше 100 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

"В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей", - говорится в сообщении. Отмечается, что артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".