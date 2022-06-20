ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ответ Литве за Калининград? Россия начала учения на Балтийском флоте

Новина українською →
Россия, Понедельник 20 июня 2022 16:28
Ответ Литве за Калининград? Россия начала учения на Балтийском флоте Фото: российские войска начали учения в Калининградской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Балтийский флот России начал учения с боевыми стрельбами в Калининградской области. В них примут участия около 1 тысячи военных и свыше 100 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

"В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".

Стоит отметить, что российеские военные учения стартовали на фоне обострения отношений с Литвой, которая с 18 июня запретила транзит ряда российских товаров в Калининград.

В понедельник, 20 июня, в МИД России прокомментировали ограничения Литвы. Там открыто пригрозили Вильнусу, заявив, что "Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", если транзит в Калининград через Литву в ближайшее время не будет восстановлен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Калининград
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени