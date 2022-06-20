Россия выразила протест Литве из-за запрета на транзит грузов в Калининград
Министерство иностранных дел России выразило протест Литве за запрет на транзит грузов через страну в Калининградскую область. Для этого в ведомство вызвали временно поверенную Виргинию Умбрасене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.
"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорится в сообщении.
В МИД призвали немедленно отменить запрет на транзит грузов.
"Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление РФ и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России от 2002 года, как открыто враждебные", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что Россия оставляет за собой право на действия по "защите своих национальных интересов".
Напомним, 18 июня Литовская железная дорога перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград.
Ранее польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией. Он считает, что Польша должна "заявить на нее права".