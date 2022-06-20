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У Зеленського закликали дати жорстку відповідь на кровожерливу риторику РФ

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликає міжнародну спільноту дати жорстку відповідь на погрози Росії Литві через заборону транзиту низки товарів в Калінінград.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter.

Подоляк зазначає, що погрози Росії щодо силової розправи над Литвою ще раз доводять, що апетити імперії не обмежуються Україною.

"Подібна кровожерлива риторика має отримувати жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти. Москва розуміє лише мову сили й повинна знати ціну кожного наступного кроку", - пише радник керівника ОП.

Нагадаємо, 18 червня Литовська залізниця припинила транзит ряду російських товарів до Калінінграда.

Тоді МЗС Росії висловило протест Литві і викликало тимчасово повірену Віргінію Умбрасене.

Після цього Балтійський флот РФ почав навчання з бойовими стрільбами в Калінінградській області.

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Ірина ПодолякЛитваРосійська Федерація