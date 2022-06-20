У Зеленського закликали дати жорстку відповідь на кровожерливу риторику РФ

Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликає міжнародну спільноту дати жорстку відповідь на погрози Росії Литві через заборону транзиту низки товарів в Калінінград.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter.
Подоляк зазначає, що погрози Росії щодо силової розправи над Литвою ще раз доводять, що апетити імперії не обмежуються Україною.
"Подібна кровожерлива риторика має отримувати жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти. Москва розуміє лише мову сили й повинна знати ціну кожного наступного кроку", - пише радник керівника ОП.
Нагадаємо, 18 червня Литовська залізниця припинила транзит ряду російських товарів до Калінінграда.
Тоді МЗС Росії висловило протест Литві і викликало тимчасово повірену Віргінію Умбрасене.
Після цього Балтійський флот РФ почав навчання з бойовими стрільбами в Калінінградській області.