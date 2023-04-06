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У Зеленського пояснили заяву про переговори з РФ щодо Криму: лише ймовірна опція

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Четвер 06 квітня 2023 12:29
У Зеленського пояснили заяву про переговори з РФ щодо Криму: лише ймовірна опція Фото: заступник голови ОП Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не піде на жодні територіальні компроміси, а проведення переговорів з Росією щодо Криму - це лише одна можлива опція повернення півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрія Сибіги у коментарі у коментарі ВВС Україна.

Так, він підкреслив, що метою України залишається повернення Криму. Переговори з РФ - це лише імовірна опція.

"Всі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб", - пояснив Сибіга.

Нагадаємо, раніше Сибіга заявив, що не виключає переговорів з РФ щодо Криму після того, як Сили оборони вийдуть на адміністративний кордон з півостровом.

Окрім того, радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна може звільнити Крим протягом 5-7 місяців. За його словами, Крим може стати предметом майбутніх переговорів між Україною та РФ, проте тільки лише після виведення російських військ з нашої країни.

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