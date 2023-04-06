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У Зеленского объяснили заявление о переговорах с РФ по Крыму: только вероятная опция

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Четверг 06 апреля 2023 12:29
У Зеленского объяснили заявление о переговорах с РФ по Крыму: только вероятная опция Фото: заместитель главы ОП Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, а проведение переговоров с Россией по Крыму - это лишь одна возможная опция возвращения полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрея Сибиги в комментарии в комментарии ВВС Украина.

Так, он подчеркнул, что целью Украины остается возвращение Крыма. Переговоры с РФ - это лишь вероятная опция.

"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", - объяснил Сибига.

Напомним, ранее Сибига заявил, что не исключает переговоров с РФ по Крыму после того, как Силы обороны выйдут на административную границу с полуостровом.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина может освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По его словам, Крым может стать предметом предстоящих переговоров между Украиной и РФ, однако только после вывода российских войск с нашей страны.

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