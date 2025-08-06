ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Віткофф і Путін "обмінялися сигналами" щодо війни в Україні, - Кремль

Москва, Середа 06 серпня 2025 15:49
UA EN RU
Віткофф і Путін "обмінялися сигналами" щодо війни в Україні, - Кремль Фото: російський диктатор Володимир Путін та спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і російського диктатора Володимира Путіна відбувся обмін сигналами щодо війни в Україні.

Про це заявив помічник голови Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"З нашого боку, зокрема, з українського питання було передано деякі сигнали. Відповідні сигнали отримано і від президента Трампа", - розповів Ушаков.

За його словами, наразі Путін "володіє повнотою інформації" про такі сигнали, а Трампу про результати переговорів ще не доповідали.

"Тому я б утримався від більш докладних коментарів. Подивимося, коли Віткофф зможе доповісти про розмову, що відбулася сьогодні, Трампу. Після цього, очевидно, ми зможемо мої коментарі зараз чимось іще доповнити більш суттєво", - додав він.

Візит Віткоффа до Москви

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Такий візит відбувся буквально за 2 дні до закінчення термінів дедлайну, який президент США Дональд Трамп поставив перед Росією. Американський лідер хоче, щоб РФ до 8 серпня погодилася на перемир'я з Україною. В іншому разі США введуть проти агресора вторинні тарифи та санкції.

Ще вчора, 5 серпня, Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Росія може погодитися на перемир'я з Україною в небі, щоб уникнути нових обмежень від США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Кремль Дональд Трамп Стів Віткофф Війна в Україні
Новини
Зустріч Віткоффа та Путіна: відомі перші деталі
Зустріч Віткоффа та Путіна: відомі перші деталі
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО