Віткофф і Путін "обмінялися сигналами" щодо війни в Україні, - Кремль

Під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і російського диктатора Володимира Путіна відбувся обмін сигналами щодо війни в Україні.

Про це заявив помічник голови Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

"З нашого боку, зокрема, з українського питання було передано деякі сигнали. Відповідні сигнали отримано і від президента Трампа", - розповів Ушаков.

За його словами, наразі Путін "володіє повнотою інформації" про такі сигнали, а Трампу про результати переговорів ще не доповідали.

"Тому я б утримався від більш докладних коментарів. Подивимося, коли Віткофф зможе доповісти про розмову, що відбулася сьогодні, Трампу. Після цього, очевидно, ми зможемо мої коментарі зараз чимось іще доповнити більш суттєво", - додав він.