У Зеленського пояснили дію санкцій проти Міндіча та Цукермана

"Санкції мають оперативний і превентивний характер та є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Все мало бути і було зроблено оперативно", - зазначив Власюк.

За його словами, також було застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. Це не дозволить переміщати активи. При цьому проти Міндіча та Цукермана не застосовано заборон, пов'язаних із в'їздом на територію України.

Він також зазначив, що санкції можуть запроваджуватися незалежно від громадянства особи, якщо її діяльність становить загрозу Україні або сприяє агресії проти неї.

"Наявність іноземного громадянства дозволяє оперативніше блокувати активи підсанкційних осіб в іноземних юрисдикціях", - підкреслив уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Скільки діятимуть санкції

Власюк нагадав, що станом на сьогодні в Україні санкції застосовано приблизно до 20 тисяч суб’єктів.

"Строк дії санкцій може становити 3, 5, 10 або 30 років, а в окремих випадках – бути безстроковим. Строк може продовжуватись, що і відбувається у сотнях випадків", - додав експерт.

Він також зазначив, що у даному конкретному випадку строк – 3 роки, і він може бути продовжений залежно від обставин.