У Зеленського пояснили, чому Україна не піде на компроміс із Росією

Україна не піде на компроміс із Росією, адже це б означало втрату української державності та повернення СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю AFР .

Через шістнадцять місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Подоляк заявив, що будь-який компроміс із країною-агресором щодо припинення війни знищить державність Києва.

"Для нас компромісу не існує, тому що Росія нас ненавидить, вона прийшла, щоб зруйнувати концепцію української держави", - сказав радник голови ОП.

Він зазначив, що українці ненавидять росіян, тому що "вони нас просто вбивають".

Подоляк вважає, що поступка Росії призведе до "повільної втрати України та її державності". За його словами, це може статися не через три дні, а через три чи п’ять років.

Радник додав, що російський диктатор Володимира Путіна прагне відтворити СРСР, і саме к омпроміс означав би повернення Радянського Союзу.

Переговори з Росією

У 2022 році президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про неможливість проведення переговорів із Путіним.

Президент зазначав, що переговори з Росією зараз означатимуть заморожування війни.

При цьому Зеленський додав, що Україна буде готова до переговорів з РФ після виходу українського війська на кордони 1991 року.

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