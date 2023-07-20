У Зеленского объяснили, почему Украина не пойдет на компромисс с Россией

Украина не пойдет на компромисс с Россией, ведь это означало бы потерю украинской государственности и возвращение СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью AFР .

Через шестнадцать месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину Подоляк заявил, что любой компромисс со страной-агрессором по прекращению войны уничтожит государственность Киева.

"Для нас компромисса не существует, потому что Россия нас ненавидит, она пришла, чтобы разрушить концепцию украинского государства", - сказал советник главы ОП.

Он отметил, что украинцы ненавидят россиян, потому что "они нас просто убивают".

Подоляк считает, что уступка России приведет к "медленной потере Украины и ее государственности". По его словам, это может произойти не через три дня, а через три или пять лет.

Советник добавил, что российский диктатор Владимира Путина стремится воссоздать СССР, и именно компромисс означал бы возвращение Советского Союза.

Переговоры с Россией

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение о невозможности переговоров с Путиным.

Президент отмечал, что переговоры с Россией сейчас будут означать замораживание войны.

При этом Зеленский добавил, что Украина будет готова к переговорам с РФ после выхода украинской армии на границы 1991 года.

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