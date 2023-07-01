Україна буде готова до дипломатії після виходу на кордони 1991 року, - Зеленський

Україна буде готова до переговорів після виходу Збройних сил на кордони 1991 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві, повідомляє РБК-Україна .

Він зазначив, що кордони 24 лютого 2022 року - це "не наші кордони, там була контактна лінія між нами та окупантами".

"Тому ми ще раз наголошуємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", - заявив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

За останній місяць захисники розпочали наступальні дії на декількох напрямках. За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що контрнаступ українських військових йде за планом. За її словами, на сьогодні надважливою задачею для ЗСУ є знищення сил ворога - військ, техніки та командних пунктів. Водночас з точки зору ефективності контрнаступ йде за планом.

Крім того, начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, однак лише Бог може дати гарантії тому, що це станеться в цьому році.

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