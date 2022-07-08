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У Зеленского посмеялись над заявлением Путина, что Россия еще "ничего всерьез не начинала"

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 10:32
У Зеленского посмеялись над заявлением Путина, что Россия еще "ничего всерьез не начинала" Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Потери российских войск в войне против Украины составили уже более 30 тысяч человек. И это, по мнению руководителя Кремля Владимира Путина, Россия еще не начинала воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"37 тысяч погибших российских военных (+ 12 тысяч ЧВК). Общие санитарные потери - 98-117 тысяч человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику - 20 млн потерь?", - написал он.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы еще всерьез не начинала войну против Украины.

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Владимир Путин Война России против Украины Войска РФ Российская Федерация Ирина Подоляк
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