У Зеленского посмеялись над заявлением Путина, что Россия еще "ничего всерьез не начинала"

Потери российских войск в войне против Украины составили уже более 30 тысяч человек. И это, по мнению руководителя Кремля Владимира Путина, Россия еще не начинала воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"37 тысяч погибших российских военных (+ 12 тысяч ЧВК). Общие санитарные потери - 98-117 тысяч человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику - 20 млн потерь?", - написал он.