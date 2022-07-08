У Зеленського посміялися над заявою Путіна, що Росія ще "нічого всерйоз не починала"
Фото: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Втрати російських військ у війні проти України склали вже понад 30 тисяч осіб. І це, на думку керівника Кремля Володимира Путіна, Росія ще не починала воювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"37 тисяч загиблих російських військових (+12 тисяч ПВК). Загальні санітарні втрати - 98-117 тисяч осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на металобрухт 1605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають тільки сталінську математику-20 млн втрат?",- написав він.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нібито ще всерйоз не починала війну проти України.