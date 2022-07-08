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У Зеленського посміялися над заявою Путіна, що Росія ще "нічого всерйоз не починала"

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П'ятниця 08 липня 2022 10:32
У Зеленського посміялися над заявою Путіна, що Росія ще "нічого всерйоз не починала" Фото: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Втрати російських військ у війні проти України склали вже понад 30 тисяч осіб. І це, на думку керівника Кремля Володимира Путіна, Росія ще не починала воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"37 тисяч загиблих російських військових (+12 тисяч ПВК). Загальні санітарні втрати - 98-117 тисяч осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на металобрухт 1605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають тільки сталінську математику-20 млн втрат?",- написав він.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нібито ще всерйоз не починала війну проти України.

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Володимир Путін Війна Росії проти України Війська РФ Російська Федерація Ірина Подоляк
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