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"Всерьез еще не начинали". Путин вспомнил о переговорах и снова угрожает Украине

Новина українською →
Москва, Четверг 07 июля 2022 20:19
"Всерьез еще не начинали". Путин вспомнил о переговорах и снова угрожает Украине Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация якобы еще всерьез не начинала войну против Украины. Но чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на встрече с фракциями Государственной думы.

В частности, он обвинил так называемый коллективный Запад в развязывании войны в Украине и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".

"Они должны были бы понять, что проиграли с самого начала нашей "специальной военной операции", потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски…Надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно", - заявил он.

В то же время, по его словам, Россия якобы "всерьез еще ничего не начинала в Украине", а также подчеркнул, что "все идет к трагедии для украинского народа".

"Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - добавил Путин.

Напомним, ранее в российском Кремле выразили уверенность в том, что Украине якобы придется согласиться на требования Москвы для прекращения войны.

Основные условия России - отказ Украины от Крыма и Донбасса, от интеграции в НАТО, а также "денацификация" и демилитаризация.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, российская армия с начала вторжения уже потеряла более 36 000 военных. Эта цифра превышает потери России во всех вооруженных конфликтах за последние десятилетия вместе взятые.

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