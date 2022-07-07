"Всерьез еще не начинали". Путин вспомнил о переговорах и снова угрожает Украине
Российская Федерация якобы еще всерьез не начинала войну против Украины. Но чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на встрече с фракциями Государственной думы.
В частности, он обвинил так называемый коллективный Запад в развязывании войны в Украине и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".
"Они должны были бы понять, что проиграли с самого начала нашей "специальной военной операции", потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски…Надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно", - заявил он.
В то же время, по его словам, Россия якобы "всерьез еще ничего не начинала в Украине", а также подчеркнул, что "все идет к трагедии для украинского народа".
"Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - добавил Путин.
Напомним, ранее в российском Кремле выразили уверенность в том, что Украине якобы придется согласиться на требования Москвы для прекращения войны.
Основные условия России - отказ Украины от Крыма и Донбасса, от интеграции в НАТО, а также "денацификация" и демилитаризация.
Отметим, по данным Генштаба ВСУ, российская армия с начала вторжения уже потеряла более 36 000 военных. Эта цифра превышает потери России во всех вооруженных конфликтах за последние десятилетия вместе взятые.
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