У Зеленского порекомендовали стратегию для российских войск

У российской армии может быть только одна хорошая стратегия в войне против нашей страны. Она заключается в организованном отступлении с территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас - масштабное организованное отступление. На всех направлениях. Рекомендую", - написал он.

Напомним, ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении пока не сообщается, чтобы не подвергать их ударам со стороны противника.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о освобождение двух населенных пунктов на южном направлении и одного - в Донецкой области.

Кроме того, в Офисе президента анонсировали хорошие новости о продвижении украинских защитников на Харьковском направлении.

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